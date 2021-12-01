Закладаємо фінансовий успіх на рік: що категорично не можна робити на день Романа та Платона

Перший день зими у церковному календарі відзначається, як день святих мучеників Романа та Платона. У народі двох святих називають зимовказівниками, а за погодою 1 грудня судять, якою буде зима.

Роман і Платон, які стали мучениками за християнську віру, жили у III столітті. Платона поважали за мудрі проповіді та донесення до язичників слова Божого. На суді Платон відмовився поклонятися язичницьким ідолам і відмовився визнавати велич Аполлона, за що був страчений. Святий мученик Роман також був активним проповідником християнської віри. На іконах мученика часто зображують поряд із храмом, який Роман допоміг захистити від паліїв — будову хотіли знищити наказом правителя Аскліпіада. Будучи засудженим до смерті, Роман все одно палко прославляв Христа і закликав не поклонятися ідолам.

У день Романа та Платона читають молитви про те, щоб із Божою допомогою пережити зиму, уберегти дім від нещасть, а родину від хвороб. Окрім того, у цей день молилися про достаток, аби важку роботу протягом року було гідно винагороджено.

У народі існували особливі звичаї на день Платона та Романа. У гаманець обов'язково клали дрібну монетку та вірили, що з таким оберегом цілий рік гроші в домі не переведуться. Поганою прикметою вважалося давати 1 грудня гроші в борг — вважалося, що все накопичене піде разом із позиченим. Тому всі справи щодо позик і боргів намагалися вирішувати вже після свята. На подарунки чи пожертвування такі забобони не поширювалися, а тому допомога грошима чи речами та милостиня незаможним схвалювалися без будь-яких застережень.

На Романа та Платона стежили за погодою. Морозний день обіцяв люті холоди більшу частину зими. Відлига говорила про те, що зима хоч і буде холодною, але погода постійно змінюватиметься. Сильний вітер обіцяв, що взимку частими гостями стануть завірюхи та хуртовини.

Нагадаємо, 28 листопада у православних, греко-католиків та римо-католиків розпочався Різдвяний піст. Священики наполягають, що до Різдва їжа не повинна бути у пріоритеті, всі страви на столі мають бути дуже простими та доступними.

Фото sib. fm

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