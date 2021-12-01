У Києві обмежать рух автотранспорту: причина та список змін

У центрі Києва 1 грудня можуть бути перекриті вулиці в Урядовому кварталі через проведення масових акцій. Патрульна поліція не вказує період, на який збирається закрити рух у центрі Києва. Масовий мітинг на Майдані заплановано на 19:00.

Деякі вулиці вже перекриті

У поліції оголосили, що буде перекрито вулиці поряд з Офісом президента, Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Транспорт планується направити об'їздими шляхами. Обмеження руху стосуватимуться наступних вулиць:

вул. Хрещатик — від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі;

вул. Михайлівська — від Хрещатика до вул. Великої Житомирської;

вул. Мала Житомирська — від Майдану до Володимирського проїзду;

вул. Софіївська — від Майдану до Володимирського проїзду;

провулок Т. Шевченка;

вул. Бориса Грінченка;

вул. Костьольна — від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської;

вул. Круглоуніверситетська;

вул. Грушевського — від станції метро «Арсенальна» до Петрівської алеї;

вул. Шовковична — від вул. Грушевського до вул. Басейної;

вул. Інститутська — від вул. Садової до Майдану;

вул. Лютеранська — від вул. Шовковичної до Хрещатика.

Також можуть бути перекриті:

вул. Архітектора Городецького;

вул. Заньковецької;

вул. Садова;

вул. Липська.

Як повідомляє КП «Київпастранс», рух автобусів та тролейбусів через центр міста 1 грудня буде обмежено. Зміни маршрутів стосуватимуться тролейбусних маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів на маршрутах №№ 24, 55, 62, 114.

Нагадаємо, масову акцію в центрі Києва заплановано на 19.00 1 грудня. Зустріч заявлена як тригодинне віче під гаслом «Зупинимо державний переворот». Учасники збираються на Майдані біля стели Незалежності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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