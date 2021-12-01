«Душі не чаяв у дочці»: вдова загиблого у страшній ДТП у Харкові таксиста розповіла про чоловіка

Вдова загиблого у страшній ДТП у Харкові водія таксі, де на авто з пасажирами впала важка вантажівка, розповіла, що вони з чоловіком дуже довго чекали народження доньки, і що Олексій Михайлович дуже любив її.

Про це в соціальних мережах повідомив адвокат Євген Мельниченко, порівнявши ДТП, яке влаштував нетверезий водій, з терактом.

«Скільки вам потрібно ще прикладів? Чергове горе, яке приніс наркоман за кермом! Якщо ти, який сідаєш за кермо, вживши алкоголь чи наркотики, думаєш, що уникнеш ДТП, то це вже умисел на вбивство невизначеної кількості людей, що у теорії кримінального права трактується як теракт», — пише юрист.

Він повідомив, що вдова загиблого попросила передати її слова про чоловіка та батька їхньої доньки: «Мені дуже важко писати. Мій чоловік дуже добрий, тато він найкращий. Ми дуже довго з ним чекали на нашу донечку. Він дуже сильно її любив, балував, багато планував дати їй у житті. Як водій він дуже акуратно їздив та дуже професійно. Льоша був дбайливим чоловіком і дуже люблячим батьком».

У ДТП загинув водій таксі та його пасажири — 49-річна жінка та 3-річна дитина. Водій MAN їхав на червоне світло, його затримали.

Нагадаємо, що останнім часом у Харкові сталося кілька резонансних ДТП, зокрема зі смертельним наслідком. Так, 26 грудня 16-річний Микола Харківський, керуючи Infiniti, їхав через перехрестя на червоне світло та врізався в автомобіль, водій якого загинув.

А 11 листопада водій у стані наркотичного сп'яніння збив на переході двох підлітків, протягнувши одного з постраждалих по дорозі.

Фото зі сторінки Євгена Мельниченка у соціальних мережах.

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter