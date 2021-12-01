З першим днем зими: прикольні листівки та найкращі привітання
Вітаємо з першим днем зими, 1 грудня! Нехай грудень пройде для вас у радісному очікуванні свят та з гарним настроєм!
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Літить сніжинкою вітання
З чудовим першим днем зими!
Усіляких гараздів та щастя
Від щирого серця бажаємо ми!
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Нехай зима буде для вас радісною, а мороз — не сильно щипає за ніс! Попереду — Різдво та Новий рік. Зустрічайте зиму з чудовим настроєм!
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Привіт, зимо! Не поспішай в світи.
Собі, зимо, дорогу замети.
Побачиш гарні квіти. Зустрінеш тепле літо,
Все буде, як завжди.
А я тобі на свята пісень буду співати: — Прийди, прийди, прийди.
(А. Житкевич).
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Ну от і закінчилася осінь із дощами, йде зима з морозом та снігом, новими емоціями та очікуванням свят. Нехай вони вам принесуть чудовий настрій та щастя!
До речі, в перший день зими, втім, як і в останній день осені, в горах Карпат уже господарювала зима — там уже і мороз до -10, і перші хуртовини.
Фото з Pixabay.25
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