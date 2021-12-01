Акція ФОПів під Радою: протестуючі запалили фаєри (відео)

У Києві другий день поспіль під Верховною Радою мітингують «ФОПи», сьогоднішня акція збіглася з виступом у парламенті президента Зеленського.

Підприємці, які зібралися на Грушевського, вимагають від народних депутатів, зокрема ухвалити зареєстрований у Верховній Раді проект закону про збереження спрощеної системи оподаткування. У русі «Save ФОП» заявляють, що документи, прийняті нардепами, знищують бізнес, у тому числі й мікробізнес, який дозволяє людям утримувати сім'ї. Поки що вимоги підприємців є економічними, але у січні, якщо влада не піде їм на зустріч, вони можуть стати й політичними — з вимогами перевиборів президента та парламенту.

Відео мітингу, учасники якого запалили фаєри, виклав у мережу фотокореспондент Ян Доброносов, знявши його з вікна парламенту.

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Фото — скріншот.

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