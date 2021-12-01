100 тисяч переможцям олімпіад, ноутбук кожному вчителю: що ще пообіцяв освітянам та школярам Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який виступив із щорічним посланням у Верховній Раді, пообіцяв переможці міжнародних олімпіад по 100 тисяч гривень, повторивши свої слова, сказані ним цього року у День вчителя.

Як пише «Судово-юридична газета», також були озвучені обіцянки забезпечити всіх вчителів до 2023 року ноутбуками та не зменшувати кількість стипендіатів у вишах.

«Ми підтримуємо талановитих школярів, запроваджуємо президентські премії: 100 тисяч гривень переможцям міжнародних учнівських олімпіад з математики, фізики, інформатики, хімії. Ми надаємо премії не лише учням, а й вчителям, які підготували цих переможців. 10 тисяч гривень отримують щомісяця випускники з найвищим балом ЗНО, 250 учнів — по 10 найкращих із кожного регіону України», — сказав Зеленський.

За його словами, у 2021 році було підвищено стипендії студентам до прожиткового мінімуму. Зеленський також сказав, що цього року було забезпечено ноутбуками понад 60 тисяч вчителів, а до 2023 року ноутбук матиме кожний педагог.

Також під час виступу у парламенті президент пообіцяв до 10 грудня внести до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Ідея полягає у тому, щоб частина коштів, отриманих за використання надр, накопичувати на рахунках юних громадян країни, щоб ті згодом могли витратити їх на здобуття освіти.

Фото Офісу президента.

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