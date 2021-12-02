Автомобіль зірки «Орла та решки» пішов з молотка за 100 тисяч доларів: гроші віддадуть онкохворим дітям

Відомий український тревел-блогер та телеведучий Антон Птушкін продав на благодійному аукціоні свій smart, виручені гроші будуть направлені на допомогу онкохворим дітям.

Як пише у соціальних мережах кастинг-менеджер «Голосу країни» Натан Герасимчук, на благодійній вечері, яку проводив фонд «Таблеточки», було зібрано 23 мільйони гривень.

«Смарт Антона Птушкіна було продано за 100 тисяч доларів. Напевно, це найдорожчий Смарт у світі» , — написав Герасимчук і додав, що на ці гроші фонд придбає рентгенівську систему для опромінення компонентів крові для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

Завдяки цьому обладнанню, безпечну донорську кров, а отже і якісніше лікування, отримуватимуть понад 400 дітей щорічно. Гроші, які залишаться, спрямують на боротьбу з дитячим раком в Україні.

А підприємець Сергій Неклева розповів, що тревел-блогер місяць тому купив новий smart і вирішив віддати попереднє авто на благодійність: «Помитий, наполірований, з пробігом Європою від Птушкіна „пішов“ фінальним ударом молотка Потапа за 100 тисяч доларів. Автомобіль з історією знайшов свого фаната… Спасибі, MAN, мені здається, що це крутий вчинок, та й точно величезна допомога дітям… Все ж таки є в нашому шоу-бізнесі люди з цінностями…».

Фонд «Таблеточки» допомагає онкохворим дітям на всіх етапах — від обстеження та встановлення діагнозу, до пошуку та придбання ліків, лікування в Україні та за кордоном. Співробітники фонду та волонтери також надають психологічну підтримку та організовують свята для дітей.

Ексклюзивний матеріал «Назарчику першому в Україні пересадили кістковий мозок від неспорідненого донора. Це був єдиний шанс врятувати сина» про хлопчика, якому допомагав благодійний фонд, читайте на сайті «ФАКТІВ» (рос.версія).

Фото зі сторінки Сергія Неклеви у соціальних мережах.

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