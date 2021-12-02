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Суспільство та люди

У Києві поліція штрафує карети швидкої допомоги за перевищення швидкості: що відбувається

9:10 4 грудня 2021
поліція штрафує швидкі
Юлій МАКСИМЧУК, спеціально для «ФАКТІВ»

Останнім часом поліція почала штрафувати за перевищення швидкісного режиму… автомобілі швидкої допомоги, документуючи «порушення» за допомогою автоматичних камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Інформація про це стала з'являтися у соцмережах. Здається, нонсенс? Але ситуацію підтвердив та прокоментував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Києві «під роздачу» потрапили карети швидкої медичної допомоги одразу кількох приватних клінік. Зокрема, про такий випадок розповів у «Фейсбуці» співвласник клініки «Оберіг» Олександр Деркач. За його словами, медустанова не сплатила штраф за машини швидкої, які, перевищивши встановлену містом швидкість руху, потрапили на камери фотофіксації порушень Правил дорожнього руху. «Швидких у нас багато, тому й багато актів. Десятки на рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Внаслідок цього днями виконавча служба з подачі Нацполіції заарештувала банківський рахунок мого партнера по клініці», — повідомив співвласник медустанови. Олександр Деркач також додав, що партнер, рахунки якого заарештували, зв'язався зі своїм колегою з медичного центру «Добробут», де, як виявилось, склалася аналогічна історія. «Цікаво, свої машини вони теж штрафують за перевищення швидкості, чи лише ті, що по горілку їдуть?» — із сарказмом прокоментував Олександр Деркач.

На ці заяви в Нацполіції відреагували оперативно — ситуацію в тому ж таки «Фейсбуці» прокоментував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький: «Хочу роз'яснити деякі питання щодо цього. По-перше, система працює автоматично: тобто у разі скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується за всіма ідентифікованими транспортними засобами. Нагадую, що патрульна поліція не має жодних списків винятків, крім машин зі спецреєстрацією. По-друге, автомобілі швидкої медичної допомоги, відповідно до пункту 3.1 ПДР, виконуючи невідкладне службове завдання, мають право відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулятора), 10—18, 26, 27 та пункту 28.1 ПДР, за умови включення проблискового маячка. По-третє, якщо такий автомобіль швидкої, який рухається з включеними проблисковими маячками, фіксується камерою автоматичної фіксації, то адмінматеріали не складаються, виходячи з попереднього пункту».

Втім, за його словами, нерідко буває, що включені мигалки непомітні на фото або інспектор, який обробляє отриману з камер інформацію, може не визначити це візуально. У такому разі керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб швидкої допомоги, має право звернутися із заявою до Нацполіції про оскарження такої постанови, і її буде скасовано.

Білошицький визнав факти фіксації порушень Правил дорожнього руху швидкими: «Такі заяви надходили до нас. За результатами розгляду подібні ухвали скасовувалися. І далі скасовуватимуться. Зараз у нас є 49 скасованих ухвал. 29 разів до нас звернулися від установ швидкої медичної допомоги, а решту ми виявили самостійно. Ця процедура передбачена статтями 287−296 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

За його словами, у координації з керівництвом групи з екстреної медичної допомоги МОЗ України налагоджено комунікацію та алгоритм швидкого співробітництва для всіх установ ШМД на випадок виникнення таких ситуацій. Крім того, чиновник повідомив, як пропонується розв'язувати проблему. Так, у патрульній поліції ініціювали зміни, що передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить звести нанівець такі курйозні випадки.

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Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху і на дорогах з'явилися нові знаки та розмітки.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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