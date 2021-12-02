У Києві поліція штрафує карети швидкої допомоги за перевищення швидкості: що відбувається

Останнім часом поліція почала штрафувати за перевищення швидкісного режиму… автомобілі швидкої допомоги, документуючи «порушення» за допомогою автоматичних камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Інформація про це стала з'являтися у соцмережах. Здається, нонсенс? Але ситуацію підтвердив та прокоментував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Києві «під роздачу» потрапили карети швидкої медичної допомоги одразу кількох приватних клінік. Зокрема, про такий випадок розповів у «Фейсбуці» співвласник клініки «Оберіг» Олександр Деркач. За його словами, медустанова не сплатила штраф за машини швидкої, які, перевищивши встановлену містом швидкість руху, потрапили на камери фотофіксації порушень Правил дорожнього руху. «Швидких у нас багато, тому й багато актів. Десятки на рік. Не встигаємо відписуватись. Розглядаються тижнями. Внаслідок цього днями виконавча служба з подачі Нацполіції заарештувала банківський рахунок мого партнера по клініці», — повідомив співвласник медустанови. Олександр Деркач також додав, що партнер, рахунки якого заарештували, зв'язався зі своїм колегою з медичного центру «Добробут», де, як виявилось, склалася аналогічна історія. «Цікаво, свої машини вони теж штрафують за перевищення швидкості, чи лише ті, що по горілку їдуть?» — із сарказмом прокоментував Олександр Деркач.

На ці заяви в Нацполіції відреагували оперативно — ситуацію в тому ж таки «Фейсбуці» прокоментував заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький: «Хочу роз'яснити деякі питання щодо цього. По-перше, система працює автоматично: тобто у разі скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується за всіма ідентифікованими транспортними засобами. Нагадую, що патрульна поліція не має жодних списків винятків, крім машин зі спецреєстрацією. По-друге, автомобілі швидкої медичної допомоги, відповідно до пункту 3.1 ПДР, виконуючи невідкладне службове завдання, мають право відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулятора), 10—18, 26, 27 та пункту 28.1 ПДР, за умови включення проблискового маячка. По-третє, якщо такий автомобіль швидкої, який рухається з включеними проблисковими маячками, фіксується камерою автоматичної фіксації, то адмінматеріали не складаються, виходячи з попереднього пункту».

Втім, за його словами, нерідко буває, що включені мигалки непомітні на фото або інспектор, який обробляє отриману з камер інформацію, може не визначити це візуально. У такому разі керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб швидкої допомоги, має право звернутися із заявою до Нацполіції про оскарження такої постанови, і її буде скасовано.

Білошицький визнав факти фіксації порушень Правил дорожнього руху швидкими: «Такі заяви надходили до нас. За результатами розгляду подібні ухвали скасовувалися. І далі скасовуватимуться. Зараз у нас є 49 скасованих ухвал. 29 разів до нас звернулися від установ швидкої медичної допомоги, а решту ми виявили самостійно. Ця процедура передбачена статтями 287−296 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

За його словами, у координації з керівництвом групи з екстреної медичної допомоги МОЗ України налагоджено комунікацію та алгоритм швидкого співробітництва для всіх установ ШМД на випадок виникнення таких ситуацій. Крім того, чиновник повідомив, як пропонується розв'язувати проблему. Так, у патрульній поліції ініціювали зміни, що передбачають запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить звести нанівець такі курйозні випадки.

Нагадаємо, в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху і на дорогах з'явилися нові знаки та розмітки.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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