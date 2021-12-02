Суд оштрафував пішохода, який потрапив під колеса BMW: подробиці

Теза «пішохід завжди правий» не завжди однозначний. Справді, до водія транспортного засобу ставлення завжди суворіше (нещодавно у Верховній Раді зареєстровано ще чотири законопроєкти, пов'язані з посиленням відповідальності за порушення безпеки руху). Але на практиці бувають ситуації, коли не лише виправдовують водіїв, а й визначають винними пішоходів. Тому що ще одна улюблена теза «машина не трамвай — об'їде» теж далеко не завжди проходить випробування практикою.

Ця ДТП сталася 19 грудня 2020 року. І розглядалося у Дрогобицькому міськрайонному суді Львівської області. Суть його така: чоловік у нетверезому стані вирішив перейти дорогу на пішохідному переході в той момент, коли йому горів червоний сигнал світлофора. В результаті його збив автомобіль BMW. П'яний пішохід отримав тілесні ушкодження, а автомобіль — механічні. Спочатку справу щодо цієї аварії розглядав Франківський районний суд Львова. І попри те, що пішохід у цій ДТП постраждав, суд своїм рішенням визнав його винним. Адже саме пішохід порушив Правила дорожнього руху, що стало причиною події.

У рішенні суду не йдеться про те, наскільки сильно постраждав пішохід, а ось автомобіль внаслідок зіткнення пошкодився відчутно. Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, матеріальний збиток транспортного засобу було оцінено у суму 36,4 тисячі гривень, що за нинішнім курсом становить близько 1300 доларів. Далі власник BMW звернувся до Дрогобицького міськрайонного суду з позовом про компенсацію завданих йому збитків. Дослідивши матеріали справи, суддя задовольнила позов водія та зобов'язала пішохода виплатити йому 45 тисяч 300 гривень. До неї увійшли витрати на експертизу, і судовий збір.

Звичайно, потерпілий пішохід ще може оскаржити це рішення в апеляційному суді, але його шанси на виграш юристи оцінюють як незначні.

Нагадаємо, раніше в Україні було запроваджено більш суворі штрафи не лише для водіїв, а й для пішоходів та велосипедистів, які порушують Правила дорожнього руху.

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