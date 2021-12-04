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Суспільство та люди

Прикмети та заборони 4 грудня: як гадали на Третю Пречисту

9:07 4 грудня 2021
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4 грудня Церква відзначає свято Третьої Пречистої (Введення до Храму Пресвятої Богородиці). Народні традиції забороняли цього дня працювати, а тому у свято займалися ворожінням, стежили за погодою та передбачали, якою буде зима. Про звичаї на Ввведення розповіла «ФАКТАМ» Олена Громова, етнограф, завідувачка наукового відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України (Пирогів).

Враховуючи, що життя у селі багато в чому визначалося зібраним урожаєм, то й гадаючи на майбутнє, цікавилися насамперед тим, що добре зійде у новому сезоні.

«На припічку викладали з протопленої печі кілька гарячих вуглинок, а поряд з кожною — якесь насіння (кукурудза, просо, пшениця, жито, соняшник і т. д.). Тоді дивилися: якщо вугілля вигоряло повністю (не залишаючи грудок), то господар уже знав, чим засівати ниву», — розповідає Громова. У селі старалися не мати справу з насінням, вуглинки поруч з яким погасли або прогоріли не до кінця.

До Введення потрібно було завершити всі роботи з обробки конопель. Дуже засуджувалося, якщо хтось продовжував займатися кужеллю після свята. Вважалося, що за таку зневагу до традицій громада постраждає від бурі.

На Третю Пречисту стежили за погодою. Вважалося, якщо на свято вдарили морози (як цього року), то до закінчення святкових днів (8 грудня) холоди збережуться. Дуже суворої зими чекали, якщо на Введення холодна погода, а на Миколи 19 грудня морози посилюються. У народі говорили: «Коли Введення мостить мости, а Микола забиває цвяхи, то буде люта зима».

Про всі традиції свята докладно у статті «ФАКТІВ» «Введення, або Третя Пречиста: які обряди цього дня проводили у давнину і в які прикмети вірили в народі» .

Фото https://ua.depositphotos.com/

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