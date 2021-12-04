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Суспільство та люди

Відсторонити можна, звільнити не можна: «антиваксам» пояснили їхні права

16:59 4 грудня 2021
Вакцинація

Представників професій, які потрапили до списку обов'язкових для вакцинації проти COVID-19, але які ухиляються від щеплень, можуть відсторонити від роботи до закінчення карантину. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Державної служби з питань праці Ігор Дегнера в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Період відсторонення може бути до завершення карантинних заходів», — сказав він.

Водночас Дегнера наголосив, що ухилення від вакцинації в жодному разі не є підставою для звільнення працівника.

«Ухилення від вакцинації — це ні в якому разі не підстава для звільнення. Тобто, якщо людина буде звільнена на підставі того, що вона відмовляється вакцинуватися, то така людина має звернутися до Державної служби з питань праці, інспектори праці тоді вживатимуть відповідних заходів до такого роботодавця. Крім того, така людина може звернутися до суду для поновлення на роботі», — сказав він.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, чи буде збережено зарплату та трудовий стаж відсторонених від роботи антивакцинаторів; що робити людям із протипоказаннями до вакцинації; як відбуватиметься процедура усунення невакцинованого працівника.

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