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Суспільство та люди

Не намагайтеся дарувати це в рік Тигра: про новорічні подарунки варто подбати заздалегідь

17:59 4 грудня 2021
Ялинкова іграшка

Символом 2022 буде Синій Водяний Тигр. А оскільки тигр — це тварина, якій дуже подобається розкіш, новорічні подарунки мають бути розкішними, хоч і не обов'язково дорогими.

Крім того, навіть найпростіший подарунок потрібно запакувати у гарний подарунковий папір, пише ТСН.

А ось подарунки, зроблені своїми руками, у Тигра можуть викликати роздратування через свою простоту.

Не сподобаються йому і речі, пов'язані зі шкідливими звичками — спиртне, келихи, попільнички, — статуетки у вигляді кішок (виключенням стануть лише фігурки тигренят) і парфумерія (тигр відноситься до запахів досить негативно, як і будь-який представник котячих), а також речі з символікою наступного року.

А УНІАН наводить список ялинкових прикрас, від яких при зустрічі 2022 року краще відмовитись:

  • яскрава мішура, яка гордому Тигра може здатися несмаком;
  • розносортні іграшки;
  • червоні та жовті іграшки (їх колір не відповідає символу року);
  • іграшки у вигляді інших східних знаків (Тигр вважається дуже ревнивим знаком східного зодіакального кола).

Нагадаємо, до святкового столу не варто подавати страви корейської кухні. У цьому впевнена астролог Олена Пономарьова, яка пояснила заборону тим, що у Кореї вживають у їжу котів. А ось вдалим рішенням буде салат у формі голови тигра.

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