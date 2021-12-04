Киянин із ДЦП став рекордсменом України, використавши 13 тисяч сірників

32-річний киянин Михайло Горбаток, що є інвалідом I групи через дитячий церебральний параліч, встановив національний рекорд, створивши найбільшу в Україні експозицію з сірників з оздобленням природними матеріалами. Таким чином, він увійшов до Національного реєстру рекордів у категорії «Сила волі».

Як повідомила у мережі представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, в експозиції, на створення якої майстер використав 13 тисяч сірників, відтворено українську хату з подвір’ям, на якому розташована криниця-журавель та пасіка.

Окрім сірників, Михайло використовував також лозу и солому (нею, зокрема, вкриті дах хати, сараю та вуликів).

Цікаво, що майтер потрапляє до Реєстру рекордів не вперше — у 2015 році туди увійшла його модель автомобіля з 6000 сірників.

Нагадаємо, раніше національний рекорд встановили у Харкові, де виготовили найбільший в історії країни хот-дог.

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