На Прокопа стежили за вовками: що не можна робити 5 грудня

У неділю, 5 грудня, віруючі вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який пояснював парафіянам Святе Письмо і перекладав його сирійською мовою. Також святий мав дар зцілення людей, одержимих нечистою силою.

303 року, коли його намагалися примусити принести жертву ідолам, святий відмовився, за що прийняв мученицьку смерть.

У народі день присвячували дорогам — якщо випало багато снігу, їх чистили, а якщо опадів не було — розставляли віхи (покажчики) для позначення доріг, щоб мандрівники не збилися зі стежки, коли її занесе снігом.

Погодні прикмети стверджують, що теплий день 5 грудня означає довгу та снігову зиму, а прихід до житла вовків — морози та пізню весну. Також вважалося, що якщо в ополонці вода піднялася вище льоду — незабаром настане відлига.

Нагадаємо, 4 грудня Церква відзначає велике свято — Введення в Храм Пресвятої Богородиці .

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