На церемонії — лише вакциновані: екс-міністр економіки Милованов одружився

Радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов одружився з членом редколегії VoxUkraine Наталією Шаповал.

Пишне весілля відбулося в суботу, 4 грудня.

Новоспечений чоловік опублікував у Facebook весільне фото, на якому видно, що церемонію влаштували в різдвяному стилі — навіть букет нареченої був прикрашений ялинковими гілочками (в такому ж стилі екс-міністр вдягнув і бутон'єрку).

За повідомленням одного з гостей свята, голови комітету з розвитку ХоРеКа в Спілці українських підприємців Євгена Шевченко, усі запрошені мали пред'явити сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест.

«Сьогодні відбулося весілля Тимофія Милованова. Злагода та любов! Усі вакциновані, якщо що», — написав він.

Серед інших гостей бачили також діючого заступника міністра економіки Тараса Качку, керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського, колишнього президента Київстару Петра Чернишева та багатьох інших VIPів.

Вочевидь, цього разу обійшлося без бійки, яку Милованов влаштував на дні народження колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Нагадаємо, влітку 2020 одружився нинішній міністр оборони України Олексій Рєзніков — його обраницею стала журналістка Юлія Зорій.

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