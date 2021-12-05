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Суспільство та люди

«Це реально працює»: Дмитро Комаров розповів, як перетворити Україну на одну з найбільш туристичних країн Європи

13:12 5 грудня 2021
Дмитро Комаров

Український мандрівник, ведучий програм «Світ навиворіт» та «Мандруй Україною» Дмитро Комаров упевнений, що Україна може стати успішною туристичною країною, пише «Телеграф».

«Є дуже багато маленьких міст та сіл, де доріг немає взагалі. Але навіть якщо немає доріг, я пропоную майбутнім мандрівникам дивитися на всі перешкоди, як елемент пригод. Ось ви їдете бездоріжжям на Кінбурнській косі — це пригода, романтика. Якщо ми не відмовлятимемося від подорожей і почнемо їздити у найзабутіші точки, то і держава та бізнес на них зверне увагу» , — каже він.

За словами телеведучого, потрібно орієнтуватися на успішні країни щодо туризму.

«І це має робитись на державному рівні. Наведу простий приклад: є Таїланд, це одна з найбільш туристичних країн у світі, до ковіда вони мали десятки мільйонів туристів. А кілька десятиліть тому у Бангкоку був ніяких хмарочосів, а Паттайе було рибальське село. Але король поставив завдання створити державну програму розвитку туризму. Десятиліття її втілювали у життя. Вони вивчали свою країну, знаходили найяскравіші магніти та зробили для них відповідну інфраструктуру, шукали та описували їхню історію. Та Таїланд увійшов до списку топових туристичних напрямків. Подібне варто робити і у нас — це величезний шмат роботи на десятиліття» , — розповів мандрівник.

На його думку, «цілком реально зробити так, щоб років через двадцять Україна гарантовано увійшла до трійки або п'ятірки найтуристичних країн Європи».

«Але для цього треба починати працювати вже зараз» , — вважає Комаров.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно мандрівник купив ділянку в Карпатах і тепер планує збудувати там дачу. Комаров зізнався, що коли трохи пожив у Верховині, то не сумнівався в правильності рішення.

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