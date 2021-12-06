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Суспільство та люди

В Україні з’явилося видання про роботу 2.0 та новітні робочі місця

10:00 7 грудня 2021
Наталя Нестеренко

З грудня поточного року на українському медіаринку запрацює видання 3rd Place — перше та єдине вітчизняне ЗМІ про роботу та робочі місця нового покоління: віддалену роботу, коворкінги та гнучкі офіси.

«Ще до початку пандемії попит на коворкінги зростав з неймовірною швидкістю, — розповідає видавниця 3rd Place Наталя Нестеренко. - Обмеження та локдауни вдарили по ринку, однак він лише трохи призупинив зростання, адже коворкінги — це саме та ідея, час якої настав».

Видання планує стати майданчиком для спілкування гравців ринку, які зараз є «доволі розрізненими», вважає Наталя. Саме через це основою наповнення видання будуть інтерв’ю з українськими функціонерами ринку коворкінгів, підбірки (авторські та переклади) кращих практик ринку, історії успіху українських творців коворкінгів та їхніх резидентів, а також багато аналітики та думок стосовно майбутнього галузі.

«Третє місце — це простір між традиційною роботою та звичним домашнім оточенням. Це — простір для особистого розвитку та нових ідей, натхнення та спілкування, стартапів та демократизації суспільства, створення чогось нового у часи „нової нормальності“. Саме про це ми хочемо розповідати, не обмежуючись історіями про квадратні метри», — прокоментувала Наталя.

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