Іменини Катерини: значення імені, найкращі привітання та листівки
Щороку 7 грудня православна церква вшановує пам'ять Великомучениці Катерини Олександрійської. Цього дня володарки цього гарного імені святкують іменини.
У перекладі з грецької Катерина означає «чиста, непорочна».
Майже у всіх країнах світу є аналоги імені — Каталіна, Катаржина, Кетрін, Катріна, Кейтлін, Кейт, Каталін, Кетеван.
«ФАКТИ» підготували яскраві листівки та вірші для всіх Катерин.
Сьоме грудня — Катерини
у Катрусі іменини,
Тож вітаю я свою,
Найкращу й найдорожчу!
З Тобою поруч дуже легко,
душі моєї Ти люстерко,
Ти наче сонечко для мене,
Що зігріває землю з неба!
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі — синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
Будь счастлива, Екатерина!
Будь прекрасной, молодой,
Самой радостной, любимой,
Самой доброй и шальной!
С именинами, родная!
В этот праздник неземной,
Пусть твой Ангел, дорогая,
Будет рядышком с тобой!
Бажаю Катерині щастя,
Не такого як сонце, бо сонце пече,
Не такого як річка, бо річка тече,
Не такого як вітер, бо вітер гуляє,
А такого як небо, бо небо безкрає!
Нагадаємо, у грудні у православних буде ще кілька важливих церковних свят.95
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