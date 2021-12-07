Іменини Катерини: значення імені, найкращі привітання та листівки

Щороку 7 грудня православна церква вшановує пам'ять Великомучениці Катерини Олександрійської. Цього дня володарки цього гарного імені святкують іменини.

У перекладі з грецької Катерина означає «чиста, непорочна».

Майже у всіх країнах світу є аналоги імені — Каталіна, Катаржина, Кетрін, Катріна, Кейтлін, Кейт, Каталін, Кетеван.

«ФАКТИ» підготували яскраві листівки та вірші для всіх Катерин.

Сьоме грудня — Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Найкращу й найдорожчу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі — синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

Будь счастлива, Екатерина!

Будь прекрасной, молодой,

Самой радостной, любимой,

Самой доброй и шальной!

С именинами, родная!

В этот праздник неземной,

Пусть твой Ангел, дорогая,

Будет рядышком с тобой!

Бажаю Катерині щастя,

Не такого як сонце, бо сонце пече,

Не такого як річка, бо річка тече,

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!





Нагадаємо, у грудні у православних буде ще кілька важливих церковних свят.

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