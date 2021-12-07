27.22 / 27.43 30.65 / 31.01
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Іменини Катерини: значення імені, найкращі привітання та листівки

7:15 7 грудня 2021
листівка

Щороку 7 грудня православна церква вшановує пам'ять Великомучениці Катерини Олександрійської. Цього дня володарки цього гарного імені святкують іменини.

У перекладі з грецької Катерина означає «чиста, непорочна».

Майже у всіх країнах світу є аналоги імені — Каталіна, Катаржина, Кетрін, Катріна, Кейтлін, Кейт, Каталін, Кетеван.

«ФАКТИ» підготували яскраві листівки та вірші для всіх Катерин.

Сьоме грудня — Катерини
у Катрусі іменини,
Тож вітаю я свою,
Найкращу й найдорожчу!
З Тобою поруч дуже легко,
душі моєї Ти люстерко,
Ти наче сонечко для мене,
Що зігріває землю з неба!

Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі — синє небо,
Всі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!

Будь счастлива, Екатерина!
Будь прекрасной, молодой,
Самой радостной, любимой,
Самой доброй и шальной!
С именинами, родная!
В этот праздник неземной,
Пусть твой Ангел, дорогая,
Будет рядышком с тобой!

Бажаю Катерині щастя,
Не такого як сонце, бо сонце пече,
Не такого як річка, бо річка тече,
Не такого як вітер, бо вітер гуляє,
А такого як небо, бо небо безкрає!


Нагадаємо, у грудні у православних буде ще кілька важливих церковних свят.

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

Огневич

«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.