Непорочне зачаття Діви Марії: як відзначають свято у різних країнах

У середу, 8 грудня, Католицька церква відзначає Непорочне зачаття Діви Марії (лат. Immaculata conceptio) — одне з найголовніших Богородичних свят, що мають найвищий статус — торжество.

Історія свята

Непорочне зачаття Діви Марії — це догмат у католицизмі, згідно з яким з волі Божої з Діви Марії, єдиної з людей, вже в момент її зачаття звичайними батьками — Анною та Йоакимом — було знято первородний гріх і вона отримала здатність не чинити гріхів протягом життя.

Вперше доктрина про Непорочне зачаття Діви Марії була сформульована англійським істориком, теологом і церковним діячем Едмером, який жив у XII столітті, біографом святого Ансельма Кентерберійського. І тут у неї з'явилися як прихильники, так і противники. Не сумніваючись у чистоті Діви Марії, одні вважали, що це прояв особистих якостей Приснодіви — її високої моральності, розуму та сили волі. Інші — що це результат отриманого під час її зачаття Божественного захисту.

Суперечки тривали дуже довгий час, стаючи дедалі лютішими. Кожна їхня сторона звинувачувала опонентів у брехні. І ось у 1476 році Папа Сикст IV не тільки заборонив вживати в цій суперечці слово брехня, а й уперше відсвяткував 8 грудня день Непорочного зачаття Діви Марії. У 1617 році Папою Павлом V було запроваджено заборону на публічне спростування Непорочного зачаття Діви Марії. А Папа Григорій XV (1621−1623 рр.), зазначивши, що Церкві поки що не відкрита вся таємниця Непорочного зачаття, водночас оголосив заборону на будь-які письмові заперечення цієї доктрини.

Вітторе Кривеллі. «Непорочне зачаття» для церкви Святого Фортуната у Фалероні, 8 вересня 1479

І нарешті 1661 року Папа Олександр VII спеціальною буллою ввів загальне церковне шанування Непорочного зачаття. Щоправда, цей документ ще не містив однозначної догматичної ухвали. Вона була проголошена лише через 193 роки — 8 грудня 1854 року Папою Пієм IX у буллі Ineffabilis Deus. У ній, зокрема, говорилося: «…Ми заявляємо, проголошуємо та визначаємо, що вчення, яке дотримується того, що Блаженна Діва Марія була з найпершого моменту свого зачаття особливою благодаттю й прихильністю Всемогутнього Бога, через заслуги Ісуса Христа, Спасителя роду людського, збережена не заплямленою жодною плямою первородного гріха, є вченням, явленим в Одкровенні Богом, і тому в нього належить твердо та постійно вірити всім вірним…»

Слід зазначити, що догмат про Непорочне зачаття Діви Марії не прийнятий православ'ям, протестантизмом та деякими іншими християнськими течіями й таке свято ними не відзначається.

Як відзначають свято у різних країнах

У католицьких країнах це одне з найбільших Богородичних свят, що відзначаються з особливим розмахом. В Італії, Іспанії, Австрії, Аргентині, Португалії та багатьох інших країнах, де більшість населення сповідує католицизм, це свято є державним та офіційним неробочим днем. У всіх католицьких храмах проводяться урочисті богослужіння, вулицями міст та селищ проходять барвисті ходи з гарно прикрашеними статуями Мадонни, проводяться фестивалі, концерти, народні гуляння та відкриваються передріздвяні ярмарки.

Аргентина - Святкування Непорочного зачаття Діви Марії

Особливо урочисто проходить це свято в Іспанії — адже Діва Марія вважається покровителькою цієї країни. Священники в усіх іспанських храмах у 1854 році в подяку за захист догмату про Непорочне зачаття отримали право служити святкові меси у Богородичні свята в одязі блакитного кольору, що символізує чистоту Божої Матері, замість вбрання білого кольору.

Святкування Непорочного зачаття Діви Марії в Іспанії

Преображаються у цей день і всі населені пункти Італії. Наприклад, у Римі на площі Іспанії для поклоніння встановлюють статую Мадонни, яку прикрашають квітами. У день свята її освячує сам Папа Римський. І цього ж дня на одній з найвідоміших площ вічного міста — площі Навона — урочисто відкривається головний різдвяний ярмарок країни.

У країнах, де свято Непорочного зачаття Діви Марії не є державним (як, наприклад, в Україні), для зручності вірян дозволено переносити урочисті заходи на вихідний день.

Про те, як відзначають католики різних країн інше Богородичне свято — Взяття на небо Діви Марії, читайте тут.

На фото в заголовку «Непорочне зачаття», Пітера Пауля Рубенса у Прадо

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