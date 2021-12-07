27.21 / 27.40 30.59 / 30.95
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Як пенсіонеру оформити довідку про доходи у «Дії»: докладна інструкція

16:59 7 грудня 2021
Людина з телефоном

У «Дії» з'явилося кілька нових послуг, зокрема оформлення довідки про доходи пенсіонера онлайн. Цей документ, зокрема, може знадобитися під час звернення за призначенням субсидії.

Для початку слід авторизуватись на порталі https://diia.gov.ua.

Вибрати у меню «Послуги», потім — «Пенсії, пільги та допомога», потім — «Довідка про доходи пенсіонера».

Якщо особисті дані у профілі вказані з якоюсь помилкою, виправити її та натиснути «Далі».

Вибрати період, за який потрібна довідка, та натиснути «Готово».

Коли довідка сформується, вам надійде електронний лист-повідомлення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті, розділ «Послуги» — «Отримані документи». Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування на порталі «Дія» онлайн-декларування місця проживання. Таку послугу зможе отримати за один робочий день як власники ID-карт, так і паспортів-книжок.

Фото з Pixabay.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

підприємець

Касові апарати, зміна ставок єдиного податку, розрахункові книги: правила для ФОП хочуть змінити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.