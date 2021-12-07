Як пенсіонеру оформити довідку про доходи у «Дії»: докладна інструкція

У «Дії» з'явилося кілька нових послуг, зокрема оформлення довідки про доходи пенсіонера онлайн. Цей документ, зокрема, може знадобитися під час звернення за призначенням субсидії.

Для початку слід авторизуватись на порталі https://diia.gov.ua.

Вибрати у меню «Послуги», потім — «Пенсії, пільги та допомога», потім — «Довідка про доходи пенсіонера».

Якщо особисті дані у профілі вказані з якоюсь помилкою, виправити її та натиснути «Далі».

Вибрати період, за який потрібна довідка, та натиснути «Готово».

Коли довідка сформується, вам надійде електронний лист-повідомлення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті, розділ «Послуги» — «Отримані документи». Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування на порталі «Дія» онлайн-декларування місця проживання. Таку послугу зможе отримати за один робочий день як власники ID-карт, так і паспортів-книжок.

Фото з Pixabay.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter