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Суспільство та люди

Починайте справи натще: що не можна робити у Климентьєв день 8 грудня

7:34 8 грудня 2021
Клімент I

8 грудня церква вшановує пам'ять священномученика Климента, який був четвертим єпископом Риму, папою Климентом I. Цей день ще називають днем Клима-морозника або Клима Холодного.

Пращури вважали, що будь-яку справу на Клима треба починати натще. Адже на той час молотьба ще не закінчувалася, а працювати на повний шлунок було незручно — у сон хилило, працівник ставав повільним і неповоротким. А жінки на Клима сідали прясти біля вікна — від білого снігу у хаті ставало світлішим.

За народним повір'ям, під будинком людини, яка народилася у Климентьєв день, збираються вовки. Тому іменинники намагалися не виходити із житла, особливо у темний час.

На Клима-морозника зазвичай не скаржилися на холод. Тому, хто весь цей день проведе бадьорим та веселим, за повір'ями, мороз принесе міцне здоров'я.

Існували й погодні прикмети на Клима Холодного. Так, якщо вода на підмерзлій річці піднялася вище льоду, це віщувало потепління і дощ, а снігопад — дощове літо. Також про потепління «попереджав» півень, який рано заспівав.

Вважалося, що Климент веже із собою сувору зиму — «На Клима зима клин клином вибиває».

Про те, які церковні свята будуть у грудні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте ексклюзивний матеріал «Філіпповка, або Різдвяний піст: народні традиції, обмеження та прикмети».

Мозаїка Софійського собору, фото з Вікіпедії

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