Спадщина без заповіту: що важливо знати під час розподілу майна

При розподілі майна померлої людини існує основне правило — родичі першої категорії повинні отримати рівні частини спадщини.

Про особливості розділу спадщини «Сегодня» розповів адвокат Євген Гаркуша, який зазначив, що однакові права мають як усиновлені спадкоємці, так і діти, вагітність якими настала за життя спадкодавця, але народилися вони після його смерті.

Якщо діти не досягли повноліття, оформленням документів займається їхній представник, визначений законом — другий батько або опікун. Діти від першого та другого шлюбу відносяться до першої черговості наслідування, що визначає рівноцінні права на майно. Якщо їх не усиновила інша людина.

Якщо діти повнолітні, а батько був непрацездатним, питання про те, як ділити спадок між дітьми від різних шлюбів, може бути врегульоване у суді. «Важливий нюанс, як ділити спадщину без заповіту: її можна оскаржити, коли дорослі діти не надавали допомоги недієздатному батькові, порушили закон зі шкодою для його інтересів», — пояснив адвокат.

Онуки померлого відносяться до другої черги спадкування. Тому те, як ділиться спадщина між дітьми та онуками, згідно із законодавством, буде вирішено на користь дітей, але вони можуть виявити ініціативу, щоб онуки отримали певні активи.

Колишній чоловік або дружина втрачають право наслідування при розірванні шлюбу, як і у тому випадку, якщо шлюб був визнаний недійсним. Але це не стосується як рідних, так і усиновлених дітей: спадок дістається їм порівну.

За словами Євгена Гаркуші, існує норма про фактичне прийняття права спадщини, яка змінює правила, якщо немає заповіту. Наприклад, громадянська дружина, яка не менше п'яти років вела спільне господарство зі спадкодавцем, і при цьому не відмовилася від спадщини, може бути спадкоємицею.

Також під час поділу спадщини може статися, що якийсь актив неможливо розділити. Співвласнику доведеться виплатити грошові компенсації або продати майно, якщо для виплат іншим спадкоємцям не вистачає грошей. Так, якщо обом дітям дісталася квартира, то один із спадкоємців повинен заплатити іншому гроші за його частку цього майна або продати нерухомість та поділити кошти порівну.

Нагадаємо, що в Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну реформу — ці кошти також зможуть передаватися у спадок.

Фото з Pixabay

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