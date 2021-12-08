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Суспільство та люди

Довідка про нерухомість: скільки коштує і як її отримати в Дії

12:00 8 грудня 2021
Довідка про нерухомість: скільки вона коштує і як її отримати в Діє

На порталі «Дія», де наприкінці листопада з'явилися сім нових послуг, віднині можна онлайн отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Про це нагадали в Мінцифрі, нагадавши, що отримання документу було спрощено й оптимізовано.

Наразі довідка містить усю інформацію про нерухоме майно із чотирьох основних реєстрів:

  • Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • Реєстру прав власності на нерухоме майно;
  • Державного реєстру іпотек;
  • Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна.

Вже за перший тиждень надання онлайн послуги на порталі «Дія» було отримано 500 довідок, а також здійснено понад 1500 безоплатних пошуків.

І якщо раніше послуга забезпечувала безоплатний попередній пошук інформації лише за двома критеріями — даними фізичної особи та даними юридичної особи, то на порталі «Дія» є можливість здійснення безоплатного попереднього пошуку за всіма 5 критеріями.

Запит користувача опрацьовується протягом 3−5 секунд після її замовлення та довідка буде доступна в розділі «Замовлені документи» на порталі Дія.

Проєкт впроваджується за сприяння Програми EGAP, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується Фондом Східна Європа, спільно з Міністерством юстиції України.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство юстиції вдосконалило процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно, запровадивши інформаційну взаємодія з єдиними та державними реєстрами, створення та забезпечення функціювання яких належить до компетенції Мін'юсту, і автоматичну перевірку та внесення до Державного реєстру речових прав (ДРРП) відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права. Докладніше про це читайте в статті «ФАКТІВ» «Реєстрація квартир та будинків буде проводитись по-новому: що змінилося».

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