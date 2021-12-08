«Свято новорічної іграшки» та виставка «Безмежне життя смерті»: куди піти у Києві

У Національній опері України:

10 грудня — балет «Лебедине озеро»,

11 грудня — опера «Турандот»,

12 грудня — опера «Севільський цирульник»,

14 грудня — балет «Лускунчик»,

15 грудня — опери «Служниця-пані» і «Джанні Скіккі».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 100 грн.

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У Довженко-Центрі проходять покази найкращих українських фільмів: 9 грудня — фільм режисера Нарімана Алієва «Додому»; 16 грудня — Романа Бондарчука «Українські шерифи»; 23 грудня — Антоніо Лукіча «Мої думки тихі». Фільми будуть представлені авторами та кінознавцями.

Адреса: вул. Васильківська, 1. «Сцена 6».

Ціна: 50−100 грн.

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До 12 грудня у Національному художньому музеї України представлено проєкт Corruptionism.

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 6

Ціна: 120 грн.

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До 15 грудня в аукціонному будинку «Золотое сечение» відкрито виставку творів видатних художників Йосипа Бокшая, Адальберта Ерделі, Романа Сільського, Миколи Глущенка, Івана Марчука, Костянтина Горбатова.

Адреса: вул. Леоніда Первомайського, 4

Вхід вільний.

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До 28 грудня у Центрі української культури та мистецтва проходить «Свято новорічної іграшки» та виставка «Світ очима художників». Також відбудуться майстер-класи зі створення ялинкових прикрас.

Адреса: вул. Хорива, 19 В, станція метро «Контрактова площа».

Вхід вільний.

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До 24 грудня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва діє виставка «Утопія корейського народу. Народний живопис». З 9 грудня по 16 січня — виставка робіт Олексія Коваля «Мова емалі. Діалог із киянами».

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 29.

Ціна: 20−60 грн.

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З 10 грудня до 9 січня у Національному музеї «Київська картинна галерея» пройде виставка Віктора Сидоренка «Безмежне життя смерті», присвячена темі кріоніки — технології заморозки людей та тварин. Роботи виконані у різних жанрах: живопис, фотографія, відеоарт, інсталяція та скульптура.

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: 35−70 грн.

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До 15 січня у креативному просторі IZONE можна відвідати виставку учасників резиденції «Заземлення», які займаються екологічними проблемами.

Адреса: вул. Набережно-Лугова, 8

Вхід вільний.

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До 6 лютого у Музеї книги та книгодрукування України проходить виставка живопису Катерини Косьяненко «Зимовий сад».

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 9−10.

Ціна: 15−50 грн.

У Києві до 30-річчя ЗСУ у Національному музеї історії України відкрилася виставка військових раритетів «Народжена волею, стверджена зброєю!».

Фото: dolesko.com/-HII-Svyato-Novoriichnoyi-IIgrashki

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