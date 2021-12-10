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Суспільство та люди

У грудні та січні штрафи за незаконне вирубування ялинок зростуть у чотири рази

19:28 12 грудня 2021
ялинки ліс

Перед Новим роком паралельно з відкриттям ялинкових базарів буде збільшено штрафи за незаконне вирубування ялинок та сосен. Якщо на базарі ялинку можна буде купити за 150 грн, то тих, кого буде впіймано за нелегальною вирубкою, чекає штраф у кілька тисяч гривень. Про це повідомила Державна екологічна інспекція.

Нелегальна вирубка дерев передбачає високий штраф: від 510−2010 грн для громадян та 2550−5100 грн для посадових осіб. У грудні-січні, щоб запобігти варварському знищенню хвойних посадок, штрафи підвищуються у чотири рази.

За кожну незаконно зрубану в лісі ялинку чи сосну доведеться заплатити від 544,81 грн (за дерево до 10 см у діаметрі) до 5058,96 грн (за старе дерево з діаметром стовбура 18,1−22 см).

У межах населених пунктів штрафи за знищення дерев ще вищі: за молоду сосну (ствол до 6 см у діаметрі) — 800 грн. Максимальний штраф може сягати 2200 грн — за дерево зі стовбуром діаметром 22 см.

Екологічна інспекція просить громадян при купівлі ялинки поцікавитися наявністю на зрізі дерева наклейки з чіпом та штрих-кодом. Також у продавця мають бути при собі накладні з лісництва, де виростили дерево, товарно-транспортна накладна, сертифікат радіаційного обстеження дерев, дозвіл на торгівлю з мокрою печаткою.

Нагадаємо, головну новорічну ялинку України буде встановлено на Софійській площі в Києві. Її урочисто запалять о 17 годині 18 грудня.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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