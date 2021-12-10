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Суспільство та люди

Двійник Зеленського про Зеленського: «Ми всі вірили в те, що він говорив»

20:26 10 грудня 2021
Юрій Великий

Президент Володимир Зеленський мав здатність завойовувати своє оточення ще до вступу на посаду. Про це в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання «ГОРДОН» Алесі Бацман розповів актор Юрій Великий, який замінив Зеленського у шоу «Кварталу 95».

За його словами, іноді думка нинішнього глави держави була несподіваною, але потім виявлялася правильною.

«Ми всі вірили в те, що він казав. Якщо він казав, що номер зайде… Ми якось намагалися, дописували. І потім виходили на сцену. Ми стоїмо за лаштунками, хтось із хлопців сидів у залі. І ось цей номер показують — і він смішний. І ти стоїш такий і не розумієш, чому так: чому мені було не смішно, а всі глядачі сміються», — пояснив Великий.

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Він також згадав, що на початку кожного проекту Зеленський обов'язково переглядав матеріал, після чого персонажі розробляв весь колектив.

«Ми збиралися, разом вигадували, продумували. А коли ми вже розуміли суть, що і як робити, він казав: «Хлопці, далі самі…», — сказав актор.

Нагадаємо, політичний психолог Світлана Чуніхіна розповіла «ФАКТАМ», у чому головна помилка чинного президента.

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