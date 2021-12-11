Птаха треба вшанувати: що наші предки обов'язково робили на сойчин день 11 грудня

На Русі 11 грудня вшановували сойку — невелику птицю з яскравим оперенням, широким чубчиком на голові та довгим хвостом. Ці пернаті з яскравим оперенням відомі тим, що наслідують співи інших птахів. Можуть вони відтворювати й інші звуки — від стукоту сокири до людського голосу.

Наші пращури вірили, що добрим знаком буде, якщо у «свій» день сойка прилетить до вікна і стане кричати, пише calend.ru .

Мудра людина, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою. Вважалося, що сойка може показати дорогу до щастя.

Сойку в народі називали віщуном. Люди вірили, що у цієї пташки на крильцях знаходяться маленькі дзеркала, в яких можна побачити своє майбутнє.

Тому день є сприятливим для ворожіння. Наприклад, селяни підходили до колодязя і слухали воду: якщо чулося брязкіт — можна було чекати на прибуток, а якщо тиша — на успіх розраховувати не варто.

Також у Сойчин день ворожили на монетах. Для цього в найближчу кучугуру кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою траплялася найбільша з кинутих монет, можна було розраховувати на успіх у справах.

Іменинниками дня є Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Парасковія, Рафаїл, Серафим, Сергій, Степан, Тимофій та Федір.

Нагадаємо, вже у понеділок, 13 грудня, православні віддаватимуть данину апостолу Андрію Первозванному.

Фото livejournal.com/

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