26.88 / 27.13 30.25 / 30.67
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Птаха треба вшанувати: що наші предки обов'язково робили на сойчин день 11 грудня

9:12 11 грудня 2021
Сойка

На Русі 11 грудня вшановували сойку — невелику птицю з яскравим оперенням, широким чубчиком на голові та довгим хвостом. Ці пернаті з яскравим оперенням відомі тим, що наслідують співи інших птахів. Можуть вони відтворювати й інші звуки — від стукоту сокири до людського голосу.

Наші пращури вірили, що добрим знаком буде, якщо у «свій» день сойка прилетить до вікна і стане кричати, пише calend.ru .

Мудра людина, почувши такий сигнал, вийде з дому і піде за пташкою. Вважалося, що сойка може показати дорогу до щастя.

Сойку в народі називали віщуном. Люди вірили, що у цієї пташки на крильцях знаходяться маленькі дзеркала, в яких можна побачити своє майбутнє.

Тому день є сприятливим для ворожіння. Наприклад, селяни підходили до колодязя і слухали воду: якщо чулося брязкіт — можна було чекати на прибуток, а якщо тиша — на успіх розраховувати не варто.

Також у Сойчин день ворожили на монетах. Для цього в найближчу кучугуру кидали жменю монет, а потім діставали їх звідти одна за одною. Якщо першою траплялася найбільша з кинутих монет, можна було розраховувати на успіх у справах.

Іменинниками дня є Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Парасковія, Рафаїл, Серафим, Сергій, Степан, Тимофій та Федір.

Нагадаємо, вже у понеділок, 13 грудня, православні віддаватимуть данину апостолу Андрію Первозванному.

Фото livejournal.com/

101

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Меган Маркл

Меган Маркл випадково проговорилася про свій справжній вік — фанати шоковані

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

бізнес

В Україні хочуть змінити правила для ФОП: що чекає на підприємців

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.