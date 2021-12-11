Пряниковий будиночок від посольства України визнали найкращим на конкурсі в США: як виглядає солодкий шедевр
Посольство України в США отримало перше місце на конкурсі з виготовлення і презентації пряничних будиночків. Його проводили серед іноземних дипломатичних представництв у Вашингтоні, повідомили в диппредставництві України.
Відзначається, що українці обрали тематику Криму, і створили неймовірне «Ластівчине гніздо».
Опубліковане фото.
Нагадаємо, раніше український кулінар Олена Зіберт перемогла на Всесвітньому кондитерському конкурсі у Великій Британії з пряниковим будиночком «Старий маяк».305
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