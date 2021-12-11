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Суспільство та люди

Госпіталі Миколаєва, Одеси та Херсона отримали гуманітарну меддопомогу з Нідерландів для реабілітації ветеранів

15:32 11 грудня 2021
люди

8 грудня у Миколаївському клінічному шпиталі ветеранів війни відбулася передача медичної гуманітарної допомоги з Нідерландів для шпиталів південного регіону України. Зокрема, медичні установи отримали багатофункціональні ліжка, інвалідні візки, медичні меблі, обладнання, медичний одяг та інші товари, необхідні для реабілітації військових та покращення умов їх перебування у шпиталях.

Передача гуманітарної допомоги була організована за підтримки голови Консультативної ради з питань ветеранів та сімей загиблих при президенті України Сергія Куніцина, представниці української діаспори в Нідерландах Ангелини Кучерук, представників обласних рад. Крім Миколаївського госпіталю також допомогу було передано до Одеського областного очного шпиталю інвалідів війни та Херсонського областного госпіталю інвалідів та ветеранів війни.

Щойно Сергію Куніцину стало відомо про невирішені проблеми медичних закладів щодо забезпечення необхідними для лікування та реабілітації речами, він організував доставку гуманітарного вантажу. Про наповнення міжнародної гуманітарної допомоги необхідним інвентарем безпосередньо подбала Ангеліна Кучерук.

«Благодійні справи, надання допомоги медичним установам, ветеранам проводяться систематично. Ветерани своїх не забувають. Учасники бойових дій, ветерани війни в Афганістані та АТО/ООС — це особлива категорія людей, серед яких слово та справа нерозривно пов'язані між собою. Вони зайвих слів не говорять й порожні обіцянки не дають», — наголосили організатори.

Зазначимо, що з 2014 року Миколаївський обласний госпіталь ветеранів війни є центром медико-психологічної реабілітації для учасників АТО. У лютому 2015 року було створено медико-психологічний центр для реабілітації учасників АТО.

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