Дзеркальна дата 12.12.2021: як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося
Дзеркальні дати — це особливі дні року, в які можна загадати потаємні бажання та залучити до свого життя успіх.
У грудні 2021 року таких дат буде дві. Перша з них —
Якщо скласти усі цифри магічної дати 12.12.2021, то у сумі виходить «11». Дві одиниці, що залишилися, утворюють число «2». У нумерології двійка вважається цифрою жіночності, кохання та краси. Тому день 12 грудня варто провести з відповідними емоціями — негатив може спричинити неприємності.
Езотерики вважають, що будь-яке прийняте у цей день рішення може стати переломним у долі.
Вони рекомендують цього грудневого дня прислухатися до себе та відвідати своє місце сили.
Добре
Варто виявити увагу не лише до себе, а й до оточення. Допоможіть людині, яка потребує або пожертвуйте гроші/речі на благодійність.
Чого не можна робити у дзеркальну дату 12.12.2021
Не можна цього дня сваритися, встрявати у конфлікти, з'ясовувати стосунки з близькими чи незнайомими вам людьми.
Не варто проводити весь день біля телевізора чи лежачи на дивані. День потрібно провести активно — разом з близькими, у роботі чи у творчості.
Дуже важливий ритуал, який можна провести у дзеркальну дату, — це загадати бажання.
Загадувати бажання треба лише у спокійному стані, зваживши всі за і проти.
Не можна бажати те, що може зашкодити оточенню — негатив бумерангом повернеться до вас.
Не можна просити абстрактне, інакше мрія може здійснитись не так, як було задумано.
Езотерики радять провести ритуал у ніч на 12 грудня 2021 року або о 12:12 дня цього ж числа.
Написати на дзеркалі або на великому вікні дату
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Фото: https://ua.depositphotos.com199
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