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Суспільство та люди

Дзеркальна дата 12.12.2021: як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

16:01 11 грудня 2021
думки

Дзеркальні дати — це особливі дні року, в які можна загадати потаємні бажання та залучити до свого життя успіх.

У грудні 2021 року таких дат буде дві. Перша з них — 12.12.2021. Головуючими цієї дзеркальної дати є два дюжини — 12.12.

Якщо скласти усі цифри магічної дати 12.12.2021, то у сумі виходить «11». Дві одиниці, що залишилися, утворюють число «2». У нумерології двійка вважається цифрою жіночності, кохання та краси. Тому день 12 грудня варто провести з відповідними емоціями — негатив може спричинити неприємності.

Езотерики вважають, що будь-яке прийняте у цей день рішення може стати переломним у долі.

Вони рекомендують цього грудневого дня прислухатися до себе та відвідати своє місце сили.

Добре 12.12.2021 позбутися всього зайвого. Провести ревізію речей, генеральне прибирання у домі чи просто написати на аркуші паперу, які свої якості чи звички хотілося б залишити у минулому.

Варто виявити увагу не лише до себе, а й до оточення. Допоможіть людині, яка потребує або пожертвуйте гроші/речі на благодійність.

Чого не можна робити у дзеркальну дату 12.12.2021

Не можна цього дня сваритися, встрявати у конфлікти, з'ясовувати стосунки з близькими чи незнайомими вам людьми.

Не варто проводити весь день біля телевізора чи лежачи на дивані. День потрібно провести активно — разом з близькими, у роботі чи у творчості.

Дуже важливий ритуал, який можна провести у дзеркальну дату, — це загадати бажання.

Загадувати бажання треба лише у спокійному стані, зваживши всі за і проти.

Не можна бажати те, що може зашкодити оточенню — негатив бумерангом повернеться до вас.

Не можна просити абстрактне, інакше мрія може здійснитись не так, як було задумано.

Езотерики радять провести ритуал у ніч на 12 грудня 2021 року або о 12:12 дня цього ж числа.

Написати на дзеркалі або на великому вікні дату 12.12.2021. Можна використовувати маркер, фломастер або помаду. Коли ви виводитимете цифри, думайте про своє бажання. Уявляйте, як воно відбувається, тоді ваша мрія обов'язково здійсниться.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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