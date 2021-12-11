Дзеркальна дата 12.12.2021: як правильно загадати бажання, щоб воно обов'язково здійснилося

Дзеркальні дати — це особливі дні року, в які можна загадати потаємні бажання та залучити до свого життя успіх.

У грудні 2021 року таких дат буде дві. Перша з них — 12.12.2021 . Головуючими цієї дзеркальної дати є два дюжини — 12.12.

Якщо скласти усі цифри магічної дати 12.12.2021, то у сумі виходить «11». Дві одиниці, що залишилися, утворюють число «2». У нумерології двійка вважається цифрою жіночності, кохання та краси. Тому день 12 грудня варто провести з відповідними емоціями — негатив може спричинити неприємності.

Езотерики вважають, що будь-яке прийняте у цей день рішення може стати переломним у долі.



Вони рекомендують цього грудневого дня прислухатися до себе та відвідати своє місце сили.

Добре 12.12.2021 позбутися всього зайвого. Провести ревізію речей, генеральне прибирання у домі чи просто написати на аркуші паперу, які свої якості чи звички хотілося б залишити у минулому.

Варто виявити увагу не лише до себе, а й до оточення. Допоможіть людині, яка потребує або пожертвуйте гроші/речі на благодійність.

Чого не можна робити у дзеркальну дату 12.12.2021

Не можна цього дня сваритися, встрявати у конфлікти, з'ясовувати стосунки з близькими чи незнайомими вам людьми.

Не варто проводити весь день біля телевізора чи лежачи на дивані. День потрібно провести активно — разом з близькими, у роботі чи у творчості.



Дуже важливий ритуал, який можна провести у дзеркальну дату, — це загадати бажання.

Загадувати бажання треба лише у спокійному стані, зваживши всі за і проти.

Не можна бажати те, що може зашкодити оточенню — негатив бумерангом повернеться до вас.

Не можна просити абстрактне, інакше мрія може здійснитись не так, як було задумано.

Езотерики радять провести ритуал у ніч на 12 грудня 2021 року або о 12:12 дня цього ж числа.

Написати на дзеркалі або на великому вікні дату 12.12.2021 . Можна використовувати маркер, фломастер або помаду. Коли ви виводитимете цифри, думайте про своє бажання. Уявляйте, як воно відбувається, тоді ваша мрія обов'язково здійсниться.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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