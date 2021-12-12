День Андрія Первозванного: що не можна робити та молитва святому

День 13 грудня у церковному календарі присвячений апостолу Андрію Первозванному. Це свято широко відзначалося, оскільки з ім'ям Андрія Первозванного пов'язують поширення християнства на території сучасної України.

«Початок християнства на землях сучасної України було закладено саме в апостольські часи і, зокрема, апостолом Андрієм Первозваним, — розповів в інтерв'ю „ФАКТАМ“ заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратій Зоря. — Ми пов'язуємо першу проповідь про Ісуса Христа з ім'ям апостола Андрія Первозванного, який подорожував не лише до Херсонесу, а й взагалі вздовж усього узбережжя Чорного моря».

У народі свято відзначали шумно й весело, незважаючи на Різдвяний піст. На Андрія влаштовували вечорниці, проводили веселий обряд із кусанням Калити та обранням Пана Калитина (Калитинського). Юнаки розважалися, забираючи ворота із двору, де жила молода дівчина, або зафарбовували вікна в її будинку. А дівчата з настанням темряви ворожили на нареченого і на те, коли доведеться назавжди піти з батьківського дому.

Церква не вітала магічні ритуали на день Андрія, як і будь-якого іншого дня, тим більше, що в Євангелії є рядки про неприпустимість ворожіння, передбачення майбутнього. Проте ця заборона повсюдно порушувалася.

У день Андрія Первозванного народні традиції забороняли працювати навіть якщо це були легкі домашні справи, наприклад, шиття або інше рукоділля. Заборонялося пропускати церковну службу. Священики застерігали паству від зловживання випивкою та галасливих нічних п'яних витівок.

День розпочинали з молитви святому Андрію Первозванному:

Святий Андрій Первозваний, апостол Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, славимо і величаємо апостольські труди твої, поминаємо твоє благословенне до нас пришестя, ублажаємо чесні страждання твої за Христа, шануємо святу пам'ять твою і віруємо, що як живий Господь, так і з Ним на віки віків перебуваєш на Небесах. Моли за нас Бога, щоб побачив всі наші потреби. Просимо та молимо Господа Бога нашого Ісуса Христа, щоб дав нам усе для спасіння нас грішних. На молитву твою надіємось перед Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. І Йому всяка слава на віки віків. Амінь.

Фото wikipedia.org

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