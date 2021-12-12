«Просила прокинутися і зустріти посмішкою»: батько Тетяни Чорновол помер у Єгипті

На відпочинку в Єгипті за дивних обставин помер батько екс-нардепа Тетяни Чорновол. Миколі Чорноволу було 66 років. Похорон відбудеться 14 грудня. Про трагедію у родині Тетяна розповіла у соцмережах.

За словами Чорновол, батько плавав у морі з маскою, але несподівано йому стало зле:

«Раптом щось трапилося. Викинув маску і поплив до берега, мати побачила, що не дихає, але пливе. Мама допомогла … На мілководді встав — і відключився. Люди на березі рятували, у лікарні запустили серце, що зупинилося по дорозі. Аналізи були в нормі. Мозок був живий, серце забилося, як у спортсмена, з кожним днем ставало краще… Думали: диво, ще трохи і прокинеться, згадуватимемо і дивуватимемося. Але раптом стан погіршився».

Тетяна якраз збиралася летіти до Єгипту до батька: Просила його прокинутися, зустріти завтра усмішкою свою доньку, бо сідала на літак… Говорила йому, що люблю… «Говори, говори, — шепотіла мама, — сатурація легень пішла вгору» …Я зраділа… І тут усе зупинилось".

У медичній документації, що була передана з Єгипту в Україну, лікарі не знайшли нічого, що могло б пояснити раптову зупинку серця. Не виключено, що в морі Микола Чорновол міг зіткнутися із представником отруйної місцевої фауни. «Вже не дізнаємося, і вже не важливо», — каже Тетяна.

Нагадаємо, влітку на курорті за підозрілих обставин помер колишній керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря.

Фото Тетяна Чорновол/Facebook

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter