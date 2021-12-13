З Днем ангела Андрія: найкращі листівки та вітання
13 грудня Церква відзначає день святого Андрія Первозванного — одного з 12 апостолів Христа, а всі Андрії святкують іменини. В українських народних традиціях день Андрія — одне з найпопулярніших зимових свят, цього дня молодь організовувала вечорниці, юнаки збиралися на веселий парубоцький вечір, а дівчата ворожили на наречених.
Привітати Андрєєв зі святом можна гарними листівками та привітаннями.
Хай завжди ангел поруч буде
Та береже тебе від зла.
Твій шлях, Андрію, світлим буде,
Здоров’я й сил, п’ємо до дна.
Бажаємо: у здоров’ї жити,
Хліб на столі мати,
Ближнього любити,
Батьків пам’ятати.
Хай навкруги світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди шанують люди
Тебе й діла твої, Андрій.
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Фото https://ua.depositphotos.com/, voskresinnia.org.ua, osoblyva.com, krestilnoe.ru, cultshop.ru529
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