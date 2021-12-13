Андрієв день: що категорично заборонено робити, щоб не накликати лиха

У день пам'яті апостола Андрія Первозванного, 13 грудня, гріх щось робити без поважної причини — так вважали пращури.

Так, щоб не накликати лиха, жінки не шили і не пряли, не пекли хліб. Втім, під забороною була не лише фізична, а й будь-яка інтелектуальна праця. Казали, що через це можна було збожеволіти.

Оскільки 13 грудня припадає на Різдвяний піст, то цього дня на столі не було м'ясних та молочних страв, яєць — подавали лише пісні страви. Дозволені продукти — крупи, овочі, фрукти та сухофрукти, горіхи та бобові.

А ще за погодою на день Андрія Первозванного передбачали, якою буде зима та врожай наступного року.

Вважалося, що якщо вода на річках тихо поводиться, то зима буде спокійною, а якщо вирує і шумить, то неминучі завірюхи. Сніг, що випав, віщував холодну зиму з хуртовинами. Немає снігу — зима буде теплою. На свято холодно, але сонячно — бути хорошому врожаю, а якщо день без опадів і світить сонце — до коротких холодів, а от урожай очікується рясніший.

Віруючі на день Андрія ходили вранці до церкви на службу Божу, незаміжні дівчата ставили святу свічку і казали: «Не свічка горить, а моя душа. Як я до тебе, то ти до мене». У молитвах просили святого про порядного чоловіка та щасливе сімейне життя.

Повний текст ексклюзивного матеріалу «Кусання каліти», ворожіння на чоботях та свічках: як дізнатися про свою долю та ім'я нареченого напередодні свята Андрія" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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