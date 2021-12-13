«Нам нема чого приховувати»: мер Харкова Терехов розповів про багаторічний роман

Ігор Терехов, який офціально обійняв посаду Харківського міського голови 11 листопада 2021 року, вперше прокоментував свій роман з депутаткою Харківської облради Ганною Кузнєцовою.

Ведуча «Світського життя» Катя Осадча зауважила, що на день народження харківського бізнесмена Олександра Ярославського Терехов прийшов не один: «Ви — чоловік неодружений. Говорять про ваш роман із депутаткою Ганною Кузнєцовою. Сьогодні ви на дні народження разом…»

Терехов їй відповів, що їхні з Анною Кузнєцовою стосунки тривають багато років і ніхто нічого ніколи не приховував.

Фото - скріншот

«Нам нічого приховувати. Це не робочий роман. Я Аню знаю понад 10 років. Спершу ми познайомилися, бо вона брала у мене інтерв'ю. До речі, вона остання журналістка України, яка брала інтерв'ю у Януковича, коли він утік із Харкова. Я дуже ціную її, дуже дбайливо ставлюся до неї», — зізнався Ігор Терехов і додав: «Коли вихлюпується якийсь негатив (у зв'язку з виборами), вона переживала, а я її заспокоював. Це — плата за публічність».

Нагадаємо, що Ігор Терехов став мером Харкова на позачергових виборах, призначених на осінь цього року після смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Фото із сайту міськради Харкова

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter