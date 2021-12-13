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Суспільство та люди

«Нам нема чого приховувати»: мер Харкова Терехов розповів про багаторічний роман

14:08 13 грудня 2021
Ігор Терехов

Ігор Терехов, який офціально обійняв посаду Харківського міського голови 11 листопада 2021 року, вперше прокоментував свій роман з депутаткою Харківської облради Ганною Кузнєцовою.

Ведуча «Світського життя» Катя Осадча зауважила, що на день народження харківського бізнесмена Олександра Ярославського Терехов прийшов не один: «Ви — чоловік неодружений. Говорять про ваш роман із депутаткою Ганною Кузнєцовою. Сьогодні ви на дні народження разом…»

Терехов їй відповів, що їхні з Анною Кузнєцовою стосунки тривають багато років і ніхто нічого ніколи не приховував.

Фото - скріншот

«Нам нічого приховувати. Це не робочий роман. Я Аню знаю понад 10 років. Спершу ми познайомилися, бо вона брала у мене інтерв'ю. До речі, вона остання журналістка України, яка брала інтерв'ю у Януковича, коли він утік із Харкова. Я дуже ціную її, дуже дбайливо ставлюся до неї», — зізнався Ігор Терехов і додав: «Коли вихлюпується якийсь негатив (у зв'язку з виборами), вона переживала, а я її заспокоював. Це — плата за публічність».

Нагадаємо, що Ігор Терехов став мером Харкова на позачергових виборах, призначених на осінь цього року після смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Фото із сайту міськради Харкова

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