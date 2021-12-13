Народне свято 14 грудня: чому на Наума матері голосно плакали

Після Дня Андрія відзначається народне свято «Наумів день». У церковному календарі це дата вшанування пам'яті пророка Наума, якого в народі прозвали Грамотником, адже в цей період (після завершення польових робіт) дітей, що підросли, якраз віддавали в навчання старцям.

Цього дня матері голосно плакали, бо перше знайомство їхніх дітей із учителем супроводжувалося символічними трьома ударами батогом (різками). Діти ж кожне заняття повинні були починати з трьох земних поклонів учителю і зобов'язані були слухатися його беззаперечно.

В нагороду за працю батько з матір'ю підносили вчителю коровай хліба та рушник, в який зав'язували і гроші як оплату занять.

Але найчастіше заняття оплачувались їжею: мати учня приносила вчителю курку, козуб яєць або горщик із гречаною кашею.

Погодні прикмети дня

Вітер дме з півночі або починає міняти свій напрямок з південного на західний — скоро загримають морози.

На нічному небі зірки переливаються — незабаром завірюха закрутить.

Собаки глухо гавкати почали — чекай на снігопад.

Нічне небо всипане зірками — наступного дня вдарить лютий мороз.

Ворони почали каркати — чекай хуртовини.

Заєць від своєї нори далеко не скаче — скоро піде сніг.



Заборони дня

Не можна було їсти на уроках, бо все вивчене з'їси, а також залишати книгу відкритою, бо забудеш усе, що вивчив.

Після укладання будь-якої угоди заборонялося дивитись у дзеркало, бо домовленості будуть порожніми.

Також 14 грудня не варто виходити з дому після заходу сонця, бо на вулиці можна зустріти нечисту силу.

Ще одна заборона пов'язана з жебраками — їм цього дня рекомендували подавати, не дивлячись на обличчя. Інакше можна було опинитися на його місці.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували календар усіх важливих церковних свят на грудень.

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