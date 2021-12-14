У Києві включать сирени, які попереджають про вторгнення Росії: що відбувається

Київська міська влада розпочинає тестування в столиці системи попередження на випадок можливого російського вторгнення. Як повідомив заступник голови КМДА Андрій Крищенко в інтерв’ю виданню Бабель, мова йде перш за все про звукові сирени і проведення навчань, аби кияни не впадали в паніку і розуміли, що робити.

Він пояснив, що на звуковій системі сповіщення зупинилися тому, що вона може діяти без світла і без стільникового звʼязку — тобто у критичних умовах.

За словами Крищенка, всі об’єкти, які можуть стати укриттям для людей, промаркують, щоб громадяни знали, що там можна ховатися.

Остаточний алгоритм дій на випадок можливої атаки на Київ оприлюднять наступного понеділка, 20 грудня.

«Ми маємо бути морально і психологічно готові. Усі документи мають бути в доступному місці. Якщо є автомобіль, ключі повинні лежати так, щоб одразу їх схопити та вибігти. Треба розуміти, де розташоване найближче укриття — бомбосховище, обʼєкт подвійного призначення або придатний підвал, паркінг, метрополітен. Під рукою має бути зручний одяг, який можна швидко надіти і вибігти. Звичайно, у таких ситуаціях не потрібно користуватися ліфтами, краще спускатися пішки. Можливо, варто взяти якийсь мінімальний запас води та продуктів на перший час», — порадив представник влади.

Нагадаємо, що США і «Великі сімка» (G7) в цілому попередили Росію та її президента Володимира Путіна, що їм дорого коштуватиме нове вторгнення в Україну.

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