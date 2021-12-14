Думки розійшлися: у мережі набирає популярності неоднозначне відео порятунку собак на Бориспільській трасі
Під Києвом водій, який побачив двох собак, які хотіли перетнути жваву дорогу та стояли на розділовому газоні, зупинився та допоміг їм перебратися через Бориспільську трасу.
Відео виклали у мережу на сторінці dtp.kiev.ua, зазначивши, що водій неабияк ризикував і додавши, що у такому випадку був би дуже корисним світловідбиваючий жилет. Чоловікові не одразу вдалося зупинити потік машин. Йому допоміг водій вантажівки, який зупинився поруч.
У коментарях під цим постом люди дякували чоловікові за те, що не був байдужим і зупинився. У той же час багато хто звертав увагу на небезпечну зупинку у лівому ряду траси — в автомобіль могли запросто врізатися машини, що їли слідом.
До речі, пізніше з'ясувалося, що собаки домашні — вони просто загубилися.
Раніше у мережу виклали фото порятунку кота, який застряг у бетонній брилі. Тварину врятували співробітники ДСНС.
А в Дніпрі рятувальники допомогли вибратися з двометрового колодязю собаці, який туди впав.
Фото — скріншот153
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