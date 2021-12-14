Процес пішов: нещеплена викладачка виграла суд через відсторонення від роботи

Педагоги стали одними з перших, для яких вакцинація проти коронавірусу стала обов'язковою. Тих, що не мають COVID-сертифіката, стали усувати від роботи без збереження заробітної плати.

У Чернігові вперше в Україні суд став на бік відстороненої від роботи вчительки хореографії. Про це повідомляє «Суспільне».



Так, стосовно викладачки хореографії школи мистецтв Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького Олени Волк суд скасував ухвалу про усунення від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу.



За рішенням суду, роботодавець має виплатити також середню зарплату за час усунення від роботи з 8 листопада 2021 року.

За словами адвоката Костянтина Серкіна, позови подано й іншими освітянами цього коледжу. Він зазначив, що у музичному коледжі чотири особи, щодо яких є у накази на усунення від роботи.



За словами адвоката Сергія Вольфовського, у статті Кодексу законів про працю, що регулює порядок усунення від роботи, немає права усувати від роботи за відсутності обов'язкової вакцинації, але там є пункт «в інших випадках, передбачених законодавством».

Таким випадком може бути наказ МОЗ від 4 жовтня 2021 року № 2153. Але наказом також не передбачено право відсторонення від роботи невакцинованих працівників.



Адвокат уточнив, що усунення не передбачене законодавством. Працівники освіти зобов'язані вакцинуватися, але відсутність вакцини не дає право усувати такого співробітника від роботи.

Нагадаємо, з 9 грудня набула чинності постанова про розширення списку працівників, яких без сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу (хоча б однією дозою) або довідки про її протипоказання не допустять до виконання професійних обов'язків.

Жорсткості торкнулися співробітників організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги, установ з реабілітації та соціального захисту дітей; державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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