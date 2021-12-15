«Дарниця» стала партнером всеукраїнського туру гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, щоб привернути увагу до проблем охорони здоров’я

Фармацевтична компанія «Дарниця» стала офіційним партнером Всеукраїнського туру музичного гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Таким чином фармвиробник вирішив привернути увагу до проблем охорони здоров’я. Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами представників компанії, тур гурту на підтримку його нового альбому «Вільні люди» популяризуватиме такі цінності, як відсутність обмежень та свобода людини, що перегукується з цінностями самої «Дарниці».

«Прагнучи допомогти медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному, фармацевтична компанія „Дарниця“ повністю поділяє ці цінності. Компанія вирішила підтримати Всеукраїнський тур БЕZ ОБМЕЖЕНЬ під гаслом „Турбота без обмежень“, щоб привернути увагу до актуальних проблем охорони здоров’я та громадян, які не можуть отримати необхідну допомогу», — розповіли у пресслужбі.

Гастролі почнуться 15 січня концертом в Ірпені й завершаться 24 серпня масштабним виступом на НСК «Олімпійський» у Києві. З нагоди туру «Дарниця» розігрує на своїх сторінках у соцмережах два квитки на фінальний концерт, а також «Бокс здоров’я» зі смартгодинником, скакалкою для фітнесу, портативним зволожувачем повітря та іншими подарунками.

Деталі розіграшу можна подивитися на сторінках «Дарниці» у Facebook. Долучитися та випробувати удачу можна до 19 грудня.

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії — сім'я Загорій.

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