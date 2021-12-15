Колядки на Михайлівській площі та майстерклас з виготовлення новорічних прикрас: куди піти в Києві
В Національній опері імені Тараса Шевченка:
16 грудня — балет «Корсар»,
17 грудня — опера «Мадам Баттерфлай»,
18 грудня в 12:00 — концерт Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря, в 19:00 — балети «Кармен-сюїта» і «Шехеразада»,
19 грудня в 12:00 — опера «Казка про царя Салтана», в 19:00 — балет «Жізель»,
21 грудня — балет «Сильфіда»,
22 грудня — опера «Кармен».
Початок: 19:00.
Адреса: вул. Володимирська, 50.
Ціна: від 100 грн.
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До 12 січня в KIRISENKOart gallery діє виставка віртуальних пейзажів чернігівського художника Сергія Тонканова NONSCAPE.
Адреса: вул. Тарасівська, 40/52.
Вхід вільний.
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З 17 грудня до 19 січня в Музеї гетьманства експонуватиметься виставка «Різдвяна ікона з фондової колекції».
Адреса: вул. Спаська, 16 В.
Ціна: 5—30 грн.
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17 грудня об 11:00 у Національному музеї Тараса Шевченка пройде майстерклас з виготовлення новорічних прикрас.
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 12.
Вартість заняття: 90 грн. Для участі необхідна реєстрація.
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З 18 грудня в Музеї Ханенків можна відвідати виставку «Код Дюрера», присвячену 550-річчю з дня народження одного з найвідоміших митців Ренесансу Альбрехта Дюрера.
Адреса: вул. Терещенківська, 15.
Ціна: 25—100 грн.
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18—19 грудня з 11:00 до 19:00 у Музеї Івана Гончара проходитиме ярмарок народного мистецтва «Твій простір традиції».
Адреса: вул. Лаврська, 19.
Ціна: для дорослих — 30 грн, для дітей — безкоштовно.
18 грудня о 18:00 на Михайлівській площі відбудеться святковий концерт різдвяних колядок та пісень у виконанні відомих українських співаків, а також хорів та оркестрів. 18 грудня (з 20:00 до 23:00), 19 грудня (з 17:00 до 23:00), 24 та 25 грудня (з 17:00 до 23:00) влаштують відеомапінг з історією відомої пісні Миколи Леонтовича «Щедрик». У яскравій 2D- та 3D-анімації на будівлі Дипломатичної академії України покажуть чотири історичні етапи «Щедрика»: язичницький період та український контекст пісні, європейський, американський період та сучасність.
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