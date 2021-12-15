Нечистий може голос відібрати: що категорично не можна робити на Іоанна Мовчальника

16 грудня церква вшановує пам'ять преподобного Іоанна (Івана) Мовчальника. Він прославився як подвижник християнства та захисник Вірменської церкви. Іоанну-затворнику приписують багато чудес, здійснених завдяки його щирій молитві. Преподобний Іоанн зціляв хворих, виганяв бісів. Коли християнину загрожувала небезпека, вороги бачили поруч із ним лютого лева, і з жахом тікали геть.

У монастирі в Єрусалимі Іоанн чотири роки провів у мовчанні та в тісній келії, через що отримав прізвисько затворника. Після монастирської аскези преподобний понад дев'ять років провів у пустелі. Свій земний шлях Іоанн Мовчальник завершив у віці 104 років.

На згадку про преподобного Іоанна 16 грудня день починали зі звернення до Господа і намагалися до ранкової молитви не промовити жодного слова. У тиші проводили й сімейні обіди. Також не було прийнято:

Співати та кричати. Нечистий голос може відібрати, говорили у народі.

Сваритися, лаятись, лихословити.

Влаштовувати гучні святкування.

Їсти надмірно, впадати у гріх обжерливості.

Перераховувати гроші, без потреби думати про статки.

Займатися магічними ритуалами, ворожити на майбутнє.

На день Іоанна Мовчальника стежили за погодою. Чисте небо та яскраві зірки обіцяли сніг. Сильний вітер віщував швидку відлигу. Якщо снігу на Іоанна мало, говорили, що зима буде суворою.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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