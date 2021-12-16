Ретроградна Венера з 19 грудня: проблеми зі здоров'ям і що категорично не можна робити

Венера буде ретроградною з 19 грудня 2021 року до 29 січня 2022 року.

За словами астрологині Анжели Перл, у цей період вплив цієї планети буде сильним, зокрема у сфері, пов'язаній із фінансами.

«До того, як Венера розгвернеться, вона входить у зашморг Венери або танок Венери — готується до того, щоб „зупинитися“. Цей „гальмівний шлях“ починається за день до місячного затемнення 18 листопада», — зазначає астрологиня.

За її словами, «гальмується» все, що пов'язано з фінансами — надходження грошей може відкладатися, як і укладання угод. Цей час буде добрим для планування, пошуків варіантів у фінансовій сфері, які краще здійснювати вже після того, як Венера вийде з ретроградного періоду — після 29 січня.

Венера вважається планетою любові та стосунків, а також краси та здоров'я, тому деяких процедур зі своїм тілом під час її ретроградності варто уникати. Зокрема, не бажано робити пластичні операції, «уколи краси» або ж відвідувати стоматолога не через зуб, що раптово розболівся, а щоб просто зробити «красиву посмішку». А от якщо виникли проблеми, то до медиків треба йти. Венера, зокрема, відповідальна за здорову шкіру, зуби, шию, щитовидну залозу, гормони, нирки.

А ще астрологи стверджують, що у період ретроградної Венери у ваше життя можуть повернутися колишні. Втім, йдеться не так про відновлення відносин, як у з'ясуванні наявних проблем. У цей період можна буде розставити крапки над «і» і, можливо, вибачиться один перед одним.

А ось романтичні подорожі у цей період краще не планувати. Не будуть особливо успішними побачення та нові знайомства, а також рішучі кроки у взаєминах.

Раніше астрологи попереджали, що ретроградна Венера згубна для відносин між близькими людьми. Також у грудні є ще кілька «небезпечних» днів. Так, 25 грудня, як і у день з'єднання Венери з Плутоном, знову будуть перевірені на міцність почуття, можливі сварки, конфлікти. А 29 грудня Юпітер переходить у зодіакальний знак Риб, з яким перебуває у дисонансі, а тому день несприятливий для творчості. Натхнення буде на нулі і цей день потрібно просто пережити.

Фото з Pixabay

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