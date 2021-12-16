«Католицьке» Різдво: скільки відпочиватимуть українці

Зовсім скоро світ і частина українців святкуватиме Різдво за юліанським календарем — 25 грудня. З 2017 року цей день у нашій країні є вихідним.

А оскільки він припадає на суботу, очікується додатковий вихідний також у понеділок, 27 грудня.

Робочий день 24 грудня буде скороченим на одну годину.

Щодо графіка на останній тиждень грудня, то вона вся буде робочою, включаючи 31 грудня (п'ятницю). Серія новорічних вихідних очікується вже з 1 січня (субота) до 3 січня (понеділок).

Нагадаємо, у 2022 році Кабінет Міністрів рекомендує влаштувати додаткові вихідні у березні та червні з подальшим їх відпрацюванням по суботах.

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