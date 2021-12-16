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Суспільство та люди

Народне свято 17 грудня: що не можна робити у день Варвари

22:32 16 грудня 2021
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У п'ятницю, 17 грудня, відзначається народне свято день Варвари (за старим стилем — 4 грудня). Церква ж вшановує пам'ять великомучениці Варвари Іліопольської. Майбутня свята народилася у місті Іліополі (Сирія) наприкінці III століття сім'ї знатних язичників. Після смерті матері батько збудував вежу-замок і ув'язнив туди свою дочку, щоб вона не спілкувалася з християнами. Однак ні обмеження, ні подальші тортури не змогли зламати її віру, і врешті-решт жорстокий батько власноруч обезголовив свою дитину, нагадує my-calend.ru.

У День пам'яті святої великомучениці Варвари у неї прийнято просити захисту від раптової смерті без покаяння, міцного здоров'я та пом'якшення батьківського гніву.

Також шанують святу вагітні жінки — саме їй вони моляться про допомогу у важких пологах. Крім того, мученицю вважають своєю покровителькою будівельники, шахтарі та ремісники.

Можна і навіть потрібно на Варвари подавати милостиню нужденним, особливо дітям. Це стосується не лише милостині, а й практичної допомоги та благодійності.

Цього дня прийнято варити кутю, узвар або компот, пекти пироги з маком. Пирогами частують навіть свійських тварин, щоб краще розмножувалися.

Заборони дня:

  • важка праця;
  • прання, приготування;
  • шиття (винятком є вишивання);
  • замішування глини;
  • сварки, конфлікти;
  • використання нецензурних слів.

Чоловікам заборонено ображати жінок і словом, і ділом. Вважається, що за них обов'язково заступиться свята Варвара, і тоді кривдник пошкодує про зроблене.

Нагадаємо, на початку грудня святкували день покровительки незаміжніх жінок — Святої Катерини .

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