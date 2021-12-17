День великомучениці Варвари: історія свята, як молитися святій

У п'ятницю, 17 грудня, церква вшановує пам'ять святої Варвари, яка вважається покровителькою шахтарів, військових, ремісників, торговців, моряків, мандрівників.

За переказами, Варвара народилася на сході Римської імперії, вона була донькою багатого язичника, який тримав її під замком у високій вежі, щоб сховати красу доньки. Дівчина таємно прийняла християнство, а потім розповіла про це батькові — той зрікся її і передав владі на розправу. Варвару катували і через відмову зректися Христа засудили до смерті — батько особисто відрубав їй голову. За що й був покараний — його вбило блискавкою, коли чоловік повертався додому після страти доньки.

А ще великомучениця вважається покровителькою жінок, яку в молитвах просять про вдале заміжжя, жіноче щастя, материнство, про захист від раптової смерті (без покаяння), про зцілення від хвороб та здоров'я дитини.

«Свята Великомученице Варваро! Я згадую сьогодні муки, які Ти перетерпіла за віру в Пресвяту Тройцю й прошу Тебе: молися за мене до Бога-Отця, щоб дав мені сили перемогти різні земські наклони, серце ж і душу піднеси до небесних речей. Молися до Бога-Сина, щоб за Його ласкою я покинув (-ла) дотеперішню сонливість і лінивство й почав ревно ходити дорогами святого Євангелія. Моли й Святого Духа, щоб відновив мене, скріпив і освятив. Свята Великомученице Варваро! Нехай рaни Твого святого тiла уздоровлять рaни, які моїй душі завдав гріх, а Твоя невинно пролита кров нехай очистить мене. Через муки й смеpть Твою, молю Тебе, свята Великомученице Варваро, не дай мені вмерти без покути й не прийнявши святі Тайни Тіла й Крові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.".

На Варварин день дівчата готували вареники з маком чи сиром. Серед них обов'язково мають бути «пірхуни» — вареники, начинені мукою. Варениками пригощали хлопців, уважно стежачи, кому якраз потрапить «пірхун».

Невдаху, який витягнув такого вареника, тривалий час так і дражнили — пірхун. А ще цього дня дівчата заготовляли гілки з вишень та ставили у воду: якщо гілочки зацвітали на Різдво, це віщувало швидкий шлюб.

Існують і заборони на Варварін день. Так, не можна було тяжко трудитися, шити, прати, готувати, а також сваритися. До речі, чоловікам у цей день заборонялося кривдити жінок ані словом, ані ділом — вважається, що за них обов'язково заступиться свята Варвара, і тоді кривдник пошкодує.

Фото з Вікіпедії

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