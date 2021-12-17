Пенсіонерка, яка від безвиході сама собі зробила операцію кухонним ножем, померла у лікарні

Літня жінка з Ленінградської області Росії, яка була змушена вдома зробити собі операцію ножем та видалити рідину з черевної області, померла у лікарні.

Як пише «КП», Клавдія Петрова померла через три тижні після госпіталізації. Її онука розповіла, що причини смерті ще не озвучили. Але, за попередньою версією, вона померла від основної хвороби — раку.

«У неї метастази були у черевній порожнині скрізь. Поговорити нам із нею перед смертю так і не дали, ані по телефону, ані особисто», — розповіла родичка померлої.

Нагадаємо, що у 90-річної жінки почалася кровотеча, медики спочатку вирішили, що у неї поліпи. Однак пізніше діагностували рак в останній стадії. Пенсіонерці призначили лікування, але в неї почалася водянка — у черевній порожнині накопичилося багато рідини, була потрібна операція.

Плюс до цього, вона підхопила ковід і побоялася їхати до шпиталю, куди госпіталізували пацієнтів із коронавірусом. Тож вона вирішила провести операцію вдома, залишивши записку на випадок своєї смерті.

Раніше повідомлялося про росіянку, яка стрімко набирала вагу і не розуміла причини — медики виявили у неї в черевній порожнині 25-кілограмову пухлину.

Фото з Pixabay

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