У 2021 році фінансовий стан покращився лише у 10 відсотків українців, — дані опитування

Українські соціологи з'ясували, що більшість співгромадян (52%) вважають, що їхній фінансовий стан за 2021 рік погіршився, про покращення ж заявили лише 8% опитаних.

Дослідження «Підсумки та прогнози 2021−22» провів провів Український інститут майбутнього.

Про значне погіршення фінансового стану у році, що минає, розповіли 27% респондентів, майже стільки ж (25%) було тих, хто заявив, что фінансовий стан скоріше погіршився.

2% респондентів заявили, що їхній добробут за рік значно покращився, а ще 2% - відповісти на питання не змогли.

В опитуванні взяли участь 2400 респондентів віком 18 років і старше. Статистична похибка із ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%.

Опитування проводили з 28 листопада по 10 грудня.

Нагадаємо, на думку астролога Влада Росса, «світлої смуги» в Україні слід чекати на початку квітня 2022 року, і позитивна тенденція продовжиться у травні й червні. У цей час можливі фінансові потоки, гроші, поліпшення добробуту, і досягнення миру.

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