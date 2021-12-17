Податківці записали важливу відеоінструкцію для ФОПів: про що вона
В Україні змінили Порядок обліку товарних запасів, який мають вести фізичні особи-підприємці.
Державна податкова служба розробила покрокову відеоінструкцію для ФОПів, у якій роз'яснила, що таке облік товарних запасів, у якій формі необхідно його проводити при отриманні товару та як правильно заповнити форму ведення обліку товарних запасів.
Податківці нагадали, що новий Порядок не поширюється на платників єдиного податку І групи, а також на платників єдиного податку ІІ-ІV груп, які не здійснюють реалізацію:
- технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту,
- лікарських засобів,
- виробів медичного призначення,
- ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Порядок стосується фізичних осіб — підприємців, які провадять свою діяльність на загальній системі оподаткування та на ІІІ групі єдиного податку з реєстрацією платниками ПДВ.
Переглянути відеоінструкцію можна тут.
ФОПи незадоволені нововведеннями. Вони вважають, що це додаткове навантаження, яке потребує залучення бухгалтера.
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