«Твоя суперпрофесія»: Фонд Ріната Ахметова провів всеукраїнський онлайн-урок для підлітків

Фонд Ріната Ахметова в рамках проєкту «Рінат Ахметов — Дітям. Твоя суперсила» провів для школярів 8−11 класів всеукраїнський мотиваційний інтерактивний онлайн-урок «Твоя суперпрофесія». Він став продовженням масштабної Акції «Рінат Ахметов — Дітям».

«Акція — особиста ініціатива Ріната Ахметова. Цій традиції вже понад 20 років. За час існування Акції формат її змінювався, але мета й філософія — дарувати тепло та турботу дітям — залишалися незмінними. Дуже важливо допомогти дітям, позбавленим батьківського піклування, розкрити свої здібності й дати віру в те, що вони можуть досягати поставленої мети та змінювати світ. Тому Акція — це не просто подарунки тисячам дітей, це дотик до їхньої долі, який змінює життя на краще й дарує віру в диво», — розповіла головна директорка програм Фонду Ірина Блажан.

Цього року на учасників онлайн-уроку «Твоя суперпрофесія» чекали відразу кілька новинок. Так, вони ознайомились із затребуваними та популярними професіями, такими як сторітелер, ведучий/інтерв'юєр та фото/відео монтажер. А опанувати нові знання хлопцям і дівчатам допомагали амбасадори Фонду — зірки каналу «Україна». Одним із них став відомий ведучий Григорій Герман.

«Мені як ведучому особливо приємно було бачити, який жвавий відгук викликав урок у його учасників. Їх увага й інтерес доводять, що обрана тема — правильна, потрібна та актуальна. Глядачі познайомилися з представниками сучасних і затребуваних спеціальностей. Дізналися про їх можливості, перспективи та секрети успіху. Такі мотиваційні онлайн-уроки допомагають дітям не боятися майбутнього й вірити в себе, мріяти й досягати поставленої мети, а також набувати нових знань», — розповів Герман.

Перші мотиваційні зустрічі в рамках Акції «Рінат Ахметов — Дітям» відбулися в грудні 2018 року. Тоді вихованці п'яти інтернатних закладів Донецької області вчилися знаходити свої таланти, отримували знання про те, як обрати професію, проходили профорієнтаційні тести, спробували себе в різних професіях. Усього з грудня 2018 року 10 амбасадорів Фонду Ріната Ахметова провели 41 мотиваційну зустріч у 9 інтернатних закладах Донецької області, на яких побували більше 1000 вихованців.

Крім того, Фонд в рамках проєкту «Рінат Ахметов — Дітям. Твоя суперсила» створив освітній серіал «Твоя суперпрофесія». З першим сезоном можна ознайомитися за посиланням.

Під час онлайн-уроку було презентовано другий сезон серіалу. У ньому представлені професії, які здатні забезпечити швидкий соціальний ліфт для підлітків, які вже замислилися над вибором справи свого життя. Він покликаний допомогти їм отримати роботу, щоб почати забезпечувати себе в самостійному житті.

Також в онлайн-уроці взяв участь випускник проєкту «Рінат Ахметов — Дітям. Твоя суперсила». Він поділився своїм досвідом і розповів про перші кроки на шляху до обраної професії. Сюрпризом стала поява «таємних гостей» — футболістів ФК «Шахтар» Андрія Пятова та Анатолія Трубіна, а також співачки Alina Pash. На своєму прикладі вони показали, що досягти поставленої мети — реально.

Під час трансляції урок дивилися більше 5 тисяч користувачів. Таким чином, мотиваційний онлайн-урок «Твоя суперпрофесія» став найбільш масовим і встановив національний рекорд України.

Прямо зараз ви можете переглянути весь урок.

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